Bari, Sabatini sgancia la bomba: «De Laurentiis chiede la proroga della multiproprietà»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
sandro sabatini

Una voce clamorosa scuote l’ambiente Bari. A lanciarla è il giornalista Sandro Sabatini, che ha aperto uno scenario destinato a far discutere e che intreccia il futuro del club pugliese con quello del Napoli e della Nazionale italiana.

Secondo quanto rivelato da Sabatini, Aurelio De Laurentiis avrebbe avanzato una proposta sorprendente: «Per liberare Antonio Conte in direzione Nazionale italiana, De Laurentiis avrebbe chiesto una proroga della multiproprietà». Un’ipotesi che, se confermata, cambierebbe radicalmente le prospettive legate alla gestione del Bari.


Sempre secondo Sabatini, la richiesta consentirebbe al presidente del Napoli di mantenere il controllo del club biancorosso oltre i limiti attualmente previsti dalle normative, rinviando quindi un eventuale passaggio di proprietà.

Uno scenario che rischia di pesare ulteriormente sull’ambiente barese. La tifoseria, già da tempo critica nei confronti della famiglia De Laurentiis, potrebbe accogliere negativamente questa eventuale evoluzione. L’ipotesi di una proroga della multiproprietà rappresenterebbe infatti un ulteriore elemento di tensione in una piazza che chiede chiarezza e cambiamento.

Al momento si tratta di un’indiscrezione rilanciata da Sabatini, ma sufficiente per accendere il dibattito su un tema centrale per il futuro del Bari.

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