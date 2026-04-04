Forte Virtus, il caso diventa virale: presentano Mario Rui… ma il logo ricorda quello della rinascita del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
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Sta facendo il giro dei social la presentazione di Mario Rui da parte della Forte Virtus F.C., club con base ad Abu Dhabi. Ma più del colpo di mercato, a catturare l’attenzione dei tifosi – soprattutto quelli del Palermo – è stato il logo utilizzato dal club emiratino.

Nel video ufficiale di benvenuto all’ex Napoli ed Empoli, infatti, compare un simbolo che richiama in maniera evidente quello del Palermo nato dopo il fallimento del 2019, ovvero il logo della “rinascita” rosanero.


Un dettaglio che non è passato inosservato: sui social si è scatenato immediatamente il confronto tra le due identità visive. L’aquila stilizzata, le linee e l’impostazione grafica risultano molto simili a quelle adottate dal Palermo nella nuova era post-fallimento, diventata nel tempo un simbolo forte di ripartenza per il club siciliano.

La Forte Virtus ha annunciato Mario Rui con grande enfasi, celebrandolo come «trophy hunter» e vincitore dello Scudetto, ma il dibattito si è rapidamente spostato sul logo, trasformando il contenuto in un caso virale.

Tra ironia e perplessità, molti tifosi rosanero hanno sottolineato come la somiglianza sia troppo marcata per essere casuale. Non è la prima volta che accade qualcosa del genere, ma in questo caso la visibilità internazionale – unita al nome di Mario Rui – ha amplificato ulteriormente la risonanza della vicenda.

Resta da capire se si tratti di una semplice ispirazione o di un riferimento più diretto. Nel frattempo, il web si è già espresso: quel logo, per molti, è immediatamente riconducibile al Palermo della rinascita.

 

 

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