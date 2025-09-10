Allarme Palermo Rugby «Manca il campo, niente C» L’assessore Anello rassicura il club

L’allarme del club

Come riporta il Giornale di Sicilia, la stagione agonistica si avvicina ma in casa Rugby Palermo le ombre superano le luci. Gli allenamenti sono già iniziati alla Favorita, ma la società arancionera è ancora senza un campo per disputare la Serie C. «Senza un campo saremo costretti a rinunciare al campionato – ha dichiarato il presidente Stefano Massari al Giornale di Sicilia –. Se entro fine mese non troveremo una soluzione, non faremo attività».

Una lunga emergenza

Già dalla scorsa stagione la Rugby Palermo aveva sollecitato Comune e Fir. La squadra aveva giocato ad Altofonte fino a maggio, ma i nuovi orari concessi per gli allenamenti sono diventati impraticabili. Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, le ipotesi alternative restano ferme: il Malvagno, per cui esiste una convenzione Fir–Comune mai decollata, e il Tenente Onorato, struttura militare che a maggio ha ospitato la festa del rugby con oltre 300 bambini e il ct della Nazionale, Gonzalo Quesada.

L’appello di Massari

«È un peccato che la nostra realtà viva questi problemi nella quinta città d’Italia – ha proseguito Massari sulle colonne del Giornale di Sicilia –. Molti ragazzi hanno rinunciato negli anni. Chiediamo di poter programmare e crescere, puntando magari al salto di categoria sfiorato due volte».

L’impegno del Comune

Dal Comune arrivano spiragli di soluzione. L’assessore allo Sport Alessandro Anello ha annunciato al Giornale di Sicilia che «nei prossimi giorni sarà firmato l’accordo con l’Esercito per il Tenente Onorato». Potrebbe trattarsi di una soluzione temporanea, mentre per la riqualificazione del Malvagno i tempi restano ancora incerti.