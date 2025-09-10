Palermo, proposta la cittadinanza onoraria a Myriam Sylla: «Donna del Sud, sono palermitana»

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, tre consiglieri comunali di Palermo – Concetta Amella, Giuseppe Miceli e Antonino Randazzo del M5S – hanno chiesto al sindaco Roberto Lagalla di conferire la cittadinanza onoraria a Myriam Sylla, stella dell’Italvolley femminile.

Il legame con Palermo

Sylla è nata nel capoluogo da genitori ivoriani e non ha mai nascosto il forte legame con la città. In più occasioni, ricorda il Giornale di Sicilia, ha ribadito: «Sono una donna del sud, sono palermitana».

Il valore simbolico

Nella lettera inviata al sindaco, spiegano i consiglieri, «Sylla è oggi una delle atlete più rappresentative dello sport italiano. Concederle le chiavi della città significa riconoscere la forza di una donna che incarna impegno, sacrificio e passione». Come evidenziato ancora dal Giornale di Sicilia, l’iniziativa intende celebrare non solo i successi sportivi ma anche il valore umano e sociale dell’atleta.

Una campionessa da celebrare

Sylla è stata protagonista dei due trionfi storici dell’Italvolley femminile ai Giochi e ai Mondiali. Per questo motivo, concludono i consiglieri intervistati dal Giornale di Sicilia, Palermo ha l’occasione di stringersi attorno a un simbolo di talento, determinazione e orgoglio cittadino.