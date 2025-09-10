Nestorovski elogia Brunori e Pohjanpalo: «Attaccanti devastanti per la Serie B»

Nestorovski e l’attacco rosanero

Intervistato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Ilija Nestorovski ha tracciato un profilo entusiasta di Brunori e Pohjanpalo, il tandem offensivo del Palermo: «Sono due grandi attaccanti – ha detto l’ex capitano rosanero –. Pohjanpalo ha segnato tanto con il Venezia e continua a farlo, Brunori è una sicurezza assoluta. Per i difensori avversari sarà davvero dura, perché entrambi sanno sempre come arrivare al gol».

Un attestato di stima che pesa, considerando le 99 presenze e i 39 gol realizzati dal macedone in rosanero.

La chiave della promozione

Come riportato da Radicini sul Giornale di Sicilia, Nestorovski ha spiegato le difficoltà del campionato cadetto: «Per arrivare in fondo bisogna vincere soprattutto contro le squadre della parte destra della classifica. Gli scontri diretti sono più facili da preparare, perché hai lo stadio pieno che ti spinge. Ma la differenza la fanno le altre partite, quelle che non sono di cartello».

Il legame con Palermo

Il legame con i rosanero resta fortissimo. «È stata un’esperienza bellissima – ha ricordato Nestorovski a Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia –. Ringrazierò sempre il presidente Zamparini che mi ha portato in Italia. Purtroppo non siamo riusciti a riportare Palermo in A, ma oggi sono felice di vederli di nuovo in alto, con una società solida come il City Group, un allenatore vincente e un ambiente incredibile».

Il fattore Barbera

C’è spazio anche per un pensiero sui tifosi, con il Barbera già oltre i 30 mila spettatori nelle prime uscite stagionali: «Giocare al Barbera davanti a tanta gente è un vantaggio enorme. Non deve mai essere una pressione, ma uno stimolo per dare il 120%. Per chi non è abituato a quel clima può diventare un problema».

Presente croato e futuro di Coppa

Oggi Nestorovski veste la maglia dello Slaven Belupo. «Quando sono arrivato erano ultimi in classifica – ha raccontato al Giornale di Sicilia –. Mi hanno chiesto una mano e ho accettato. Lo stadio si è riempito di nuovo e ora vogliamo fare ancora meglio».

Fra due settimane, in Coppa Italia, Udinese e Palermo si sfideranno in un match dal sapore speciale: «Avrei voluto essere dall’una o dall’altra parte – ha confessato –. Sarà una grande partita: i rosanero hanno fatto un ottimo mercato, l’Udinese resta una squadra solida. Per me sarà un’emozione doppia guardare questa partita».

Giornale di Sicilia: “Palermo, Brunori e Pohja si scaldano per il Südtirol”