Giornale di Sicilia: “Palermo, Brunori e Pohja si scaldano per il Südtirol”

Un Palermo solido ma con pochi gol

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha iniziato la stagione con solidità difensiva e carattere. Tuttavia, la fase realizzativa resta il punto debole: due gol in tre partite tra Coppa Italia e campionato sono un bottino ridotto, considerando il potenziale offensivo a disposizione di Inzaghi.

Brunori e Pohjanpalo al centro dell’attacco

A Bolzano contro il Südtirol, i riflettori saranno puntati su Brunori e Pohjanpalo. Il finlandese si è già sbloccato, mentre il capitano rosanero è ancora a caccia del primo gol stagionale. Secondo Arena sul Giornale di Sicilia, la coppia dovrà ripetere i numeri della scorsa stagione, quando andò a segno con continuità per dieci partite consecutive.

Equilibrio tattico e nuove soluzioni

Il 3-4-2-1 di Inzaghi garantisce maggiore compattezza e gioco corale. Pohjanpalo, con un gol alla Reggiana e due legni colpiti contro il Frosinone, ha già mostrato la sua pericolosità. Brunori, invece, deve ancora trovare la scintilla giusta. Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’inserimento di Palumbo potrebbe offrire nuove soluzioni offensive in una trequarti finora poco incisiva.

I precedenti con il Südtirol

Contro la squadra di Castori i numeri non sono favorevoli: Pohjanpalo ha segnato solo due volte in cinque incroci, entrambi con il Venezia, mentre Brunori è ancora a secco in sei gare. Tuttavia, sottolinea Arena sul Giornale di Sicilia, entrambi hanno le qualità per invertire la tendenza grazie a tecnica, velocità e capacità sottoporta.

Le ambizioni passano dai gol

Il Palermo potrà ritrovare la sua natura di macchina realizzativa da due reti a partita solo se, oltre agli attaccanti, anche esterni e centrocampisti sapranno incidere. Pierozzi e Augello si sono già distinti per i cross, ma serve più continuità dai trequartisti. Con 94 gol complessivi in Serie B dal 2022, Brunori e Pohjanpalo restano comunque le chiavi principali per alimentare le ambizioni di promozione diretta.