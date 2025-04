Addio a Maria Fedele. Moglie di Pietro Grasso

Si è spenta ieri Maria Fedele, amata moglie di Pietro Grasso, ex presidente del Senato e protagonista del maxiprocesso di Palermo. Professoressa di italiano e latino nei licei della provincia, donna di grande umanità e passione civile, è stata per tutta la vita accanto al marito nei momenti più difficili della lotta alla mafia.

Tifosissima del Palermo, Maria Fedele, come il marito, nutriva un grande amore per i colori rosanero, in particolare durante la presidenza di Maurizio Zamparini, l’indimenticato patron scomparso. Era frequente vederla allo stadio Renzo Barbera a sostenere con entusiasmo la squadra, anche grazie al forte legame di amicizia che univa Pietro Grasso e Zamparini.

La redazione di ilovepalermocalcio.com si stringe con affetto al dolore della famiglia Grasso, esprimendo le più sincere condoglianze.

I funerali si terranno lunedì a Palermo, alle ore 10, nella Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù. La salma sarà poi tumulata al cimitero di Monreale.