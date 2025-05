Accomando (DAZN): “Fiorentina, contatti con Gilardino e Aquilani per il dopo Palladino”

Come un fulmine a ciel sereno, Raffaele Palladino ha presentato le dimissioni da allenatore della Fiorentina. Una scelta che ha scosso il club viola in queste ore, convinto di poter pianificare la prossima stagione con l’ex Monza. Tuttavia, ancora non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale dalla società toscana, ma allo stesso tempo i dirigenti starebbero pensando ai possibili successori del tecnico qualora dovesse effettivamente avvenire il divorzio.

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, nelle scorse ore ci sono stati dei contatti tra la Fiorentina e Alberto Aquilani. Un altro nome sondato è Alberto Gilardino, accostato anche al Palermo negli ultimi giorni. Ovviamente, il casting per la panchina viola potrebbe presto coinvolgere altri profili.

