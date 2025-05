Playoff Serie C: Ternana avanti sul Vicenza, finale vicina per il Pescara. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi delle semifinali di ritorno dei playoff di Serie C. Il Pescara di Silvio Baldini vede sempre di più la finale: dopo l’1-4 ottenuto all’andata sul campo del Cerignola, gli abruzzesi rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1 a 1. Gara sbloccata da Merola a cui segue la risposta dei pugliesi con Salvemini. Allo stadio “Liberati”, invece, la Ternana chiude la prima frazione di gioco avanti 1 a 0 sul Vicenza: la partita è stata sbloccata da Curcio sull’ottimo assist di Donati e, considerato lo 0 a 0 in terra veneta, gli uomini di Fabio Liverani, in questo momento, sarebbero in finale.

I risultati parziali:

Pescara-Audace Cerignola 1-1 (23′ Curcio, 36′ Salvemini) / and. 1-4

Ternana-Vicenza 1-0 (12′ Curcio) / and. 0-0