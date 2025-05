Venezia: si punta alla conferma di Di Francesco. Il tecnico riflette

Tutto da rifare per il Venezia. Dopo la promozione in Serie A ottenuta nella scorsa stagione, i veneti sono tornati nuovamente in cadetteria in seguito al 19esimo posto ottenuto in campionato. Tuttavia, la società non sembra bocciare del tutto il lavoro di Eusebio Di Francesco, che ha lottato per la salvezza fino all’ultima giornata nonostante le diverse difficoltà riscontrate. Motivo per il quale – si legge su Trivenetogoal.it – l’idea del Venezia è confermare l’ex Roma per tentare l’immediato ritorno in massima serie. Il tecnico avrebbe chiesto del tempo per riflettere, e il punto di svolta si potrebbe avere la settimana prossima, in occasione dell’incontro tra l’allenatore e la dirigenza.

