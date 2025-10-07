Abodi: «Milan-Como in Australia? La soluzione più conveniente per le società»

Ha fatto tanto discutere la scelta di far giocare il match di Serie A a Perth in Australia, nel periodo nel quale San Siro non sarà disponibile. In merito a ciò si è espresso il ministro dello sport Andrea Abodi, appoggiando a pieno la scelta.

Queste le sue dichiarazioni: «Milan-Como in Australia probabilmente è la soluzione più conveniente per le società. Credo che sia una buona occasione di promozione del calcio italiano, del campionato che ha bisogno di internazionalizzarsi molto di più»