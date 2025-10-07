Fontana: «Per la Serie A il Palermo dovrà vedersela con il Venezia»

Intervistato ai microfoni di “News.superscommesse.it.”, l’ex portiere del Palermo Alberto Fontana ha espresso il suo parere sull’attuale campionato di Serie B, parlando dei rosanero come contendenti alla promozione.

«Il Palermo ha un unico obiettivo, quello di andare direttamente in Serie A. Penso che sia chiaro a tutti. La campagna acquisti, la scelta dell’allenatore e la conferma dei giocatori più rappresentativi sono condizioni che dimostrano la volontà di questa società nel tornare nel calcio che conta. Credo che dovrà ben vedersi dal Venezia, che ha lo stesso desiderio di vincere il campionato», ha dichiarato Fontana.

E sul campionato di Serie B ha aggiunto: «Non bisogna dimenticare che la Serie B è un campionato difficilissimo anche per squadre attrezzate per un certo traguardo, potranno esserci dei momenti delicati in cui si pagherà qualcosa sul profilo delle forze, ma credo che questo Palermo abbia un organico con un potenziale superiore rispetto a tutte le altre»

Infine un commento sui portieri della nazionale: «Donnarumma è il portiere più forte in circolazione, poi ci sono Carnesecchi e Meret; non a caso, sono portieri che fanno parte della Nazionale, ma ce ne sono anche altri che mi piacciano molto; direi che sta emergendo molto bene Elia Caprile, sul quale c’è tanto ancora da aspettarsi»