“ADDIO FORMALE”: risolto il contratto del mister in serie A | Il club vuole cambiare guida tecnica

I cambi d’allenatore repentini sono sempre più frequenti.

Nel calcio italiano i cambi d’allenatore sono diventati una consuetudine sempre più frequente. In Serie A, la panchina è ormai uno dei ruoli più instabili: bastano poche giornate negative o una serie di risultati deludenti per spingere i club a voltare pagina. La pressione dei tifosi, le aspettative societarie e la necessità di raggiungere immediatamente risultati spingono le dirigenze a preferire soluzioni drastiche piuttosto che progetti a lungo termine.

Negli ultimi anni, il numero di esoneri è aumentato in modo evidente. Anche società storicamente pazienti, come Fiorentina o Torino, hanno cambiato approccio, preferendo intervenire subito per “dare una scossa” alla squadra. Tuttavia, questa strategia non sempre paga: subentrare a stagione in corso comporta tempi di adattamento, e non tutti i tecnici riescono a incidere nell’immediato.

Il fenomeno è legato anche al profilo dei nuovi allenatori, sempre più giovani e con idee moderne. Le società sono attratte dalla novità e dalla possibilità di rilanciare un progetto tecnico attraverso una guida più dinamica. Tuttavia, la mancanza di continuità rischia di frenare la crescita tattica delle squadre e dei singoli giocatori.

Alla fine, i cambi in panchina riflettono una cultura calcistica sempre più orientata al risultato. In un campionato competitivo come la Serie A, dove la differenza tra salvezza ed Europa può dipendere da pochi punti, la pazienza è diventata un lusso che pochi possono permettersi.

Corini saluta la Cremonese

Eugenio Corini e la Cremonese si separano ufficialmente. L’allenatore ha risolto il contratto che lo legava alla società grigiorossa, mettendo così fine al rapporto iniziato nella scorsa stagione.

La decisione era nell’aria già da tempo e ora è arrivata la conferma formale.

Nuove panchine in vista per l’ex Palermo

Nel frattempo, diverse panchine in Serie B e non solo iniziano a scottare dopo gli ultimi risultati negativi, e il nome di Corini torna a circolare con insistenza.

L’ex tecnico di Palermo e Brescia è pronto a rimettersi in gioco, in attesa della chiamata giusta per una nuova avventura professionale. L’addio alla Cremonese, dunque, segna la fine di un capitolo ma potrebbe presto aprirne un altro.