Padova, Lasagna decisivo contro la Carrarese: «Conta solo vincere»

Kevin Lasagna si prende il Padova. L’attaccante biancoscudato firma il successo contro la Carrarese e, al termine della gara, esprime tutta la sua soddisfazione ai canali ufficiali del club. Una prestazione pesante, impreziosita dal gol decisivo e da novanta minuti che certificano il pieno recupero dopo l’infortunio.

Sull’importanza della rete, Lasagna mette subito al primo posto il risultato:

«Sì, la cosa più importante è la vittoria, volevamo tornare a fare tre punti davanti al nostro pubblico».

Un successo costruito anche grazie al contributo dei compagni, come sottolineato parlando dell’azione del gol:

«Sì, ha fatto parte dell’azione anche lui. Ciò che serviva erano i tre punti, siamo davvero felici».

L’attaccante ha poi evidenziato quanto il pareggio spettacolare contro la Juve Stabia abbia inciso sulla crescita del gruppo:

«Ci ha dato consapevolezza ed entusiasmo, aiuta ad affrontare la partita attaccandola di più».

Spazio anche alle emozioni personali e alla dedica speciale:

«Siamo davvero felici. Una dedica alla famiglia che mi segue sempre».

Fondamentale, infine, il passaggio sulla condizione fisica, dopo lo stop dei mesi scorsi:

«Dopo l’infortunio di qualche mese fa ho fatto un po’ fatica a riprendermi, ma ora sto bene. Era da tanto che non facevo 90 minuti, sono felice».

In chiusura, uno sguardo al sistema di gioco e ai nuovi innesti offensivi:

«Il reparto offensivo è sicuramente aumentato in qualità, ci vorrà un po’ di tempo perché i nuovi innesti capiscano le dinamiche del mister, ma noi siamo contenti del gruppo che siamo e dei nuovi ragazzi arrivati».