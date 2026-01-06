Zen, Epifania di vicinanza: presente anche il presidente del Palermo Mirri

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 6, 2026

Palermo, oggi allo Zen una giornata di forte valore simbolico. Dopo gli spari intimidatori contro la chiesa di San Filippo Neri, l’arcivescovo Corrado Lorefice presiede la celebrazione dell’Epifania nella parrocchia colpita.

Presente anche il presidente del Palermo Calcio Dario Mirri, a testimoniare la vicinanza delle istituzioni e della città a padre Giannalia e alla comunità del quartiere. Un segnale chiaro contro la violenza e a sostegno di un territorio che chiede rispetto e attenzione.

