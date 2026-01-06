Serie A: al “Via del Mare” Roma avanti 1-0 sul Lecce dopo i primi 45
Prima frazione di gioco che termina al “Via del Mare” nel match tra Roma e Lecce. Primo tempo positivo per la formazione di Gianpiero Gasperini, che va al riposo in vantaggio per 1-0.
Buon inizio di match, che al 14′ sblocca subito il risultato: splendido assist dell’ex rosa Dybala per Ferguson, che con un potente tiro di destro non lascia scampo all’estremo difensore avversario.
Nel proseguo della prima frazione la formazione ospite gestisce bene il risultato, dominando sotto il punto di vista del possesso palla e andando vicino al raddoppio al 42′ nuovamente con una buona conclusione di Ferguson con Falcone che sta volta evita il gol.