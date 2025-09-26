Zaniolo: «Gol al Palermo speciale, l’ho dedicato a mio figlio»

Una nuova maglia, un nuovo inizio. Alla presentazione della terza divisa dell’Udinese, organizzata durante la Fashion Week di Milano, Nicolò Zaniolo ha raccontato le sue sensazioni a Luca Uccello sulle pagine di Tuttosport. «Appena l’ho vista mi ha subito impressionato per l’intensità dei colori» ha spiegato il fantasista, reduce dal gol al Palermo in Coppa Italia. Un gol speciale, perché dedicato al figlio: «Era da tempo che me lo chiedeva, ed è stato emozionante riuscire a farlo».

Per Zaniolo, l’approdo a Udine è un crocevia fondamentale: «Questa è una grande occasione che non posso permettermi di sprecare – sottolinea nell’intervista a Tuttosport –. Qui mi sento in famiglia, tutti lavorano per un solo obiettivo e mi hanno fatto sentire subito a casa. A 26 anni ho ancora tanto davanti e credo che questo sia il momento giusto per una svolta nella mia carriera».

«Non ho buttato tempo, ma potevo rendere di più»

Guardando al passato, Zaniolo non rinnega nulla ma ammette le difficoltà: «Non credo di aver buttato via del tempo. Tre anni fa ho vinto la Conference League, ho segnato in finale. Forse ho performato meno di quanto potevo, sì, ma il calcio va avanti e il tempo è dalla mia parte».

Ora l’obiettivo è crescere come uomo e come calciatore: «Passando gli anni maturi di esperienza, impari ad accettare critiche e pressioni, che prima facevi fatica a gestire. Io oggi mi sento diverso, più consapevole, anche se non sono ancora al 100% della mia maturità».

Tra campo e Nazionale

Sul piano tattico Zaniolo si dichiara pronto a tutto: «Posso fare la seconda punta, la mezzala, l’esterno o la prima punta. L’importante è seguire le richieste del mister, attaccare e difendere per aiutare la squadra». Non a caso, ha scelto il numero 10 bianconero: «Spero di fare almeno la metà di quello che ha fatto Antonio Di Natale con questa maglia».

Infine, uno sguardo all’Italia: «Tocca a me mandare un segnale al ct Gattuso e alla Nazionale. Sono pronto a farlo» ha detto a Luca Uccello di Tuttosport.