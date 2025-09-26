Nazionale sotto choc: “Salta il Mondiale in estate” | Era il pupillo del c.t., ora si deve operare

Marco Fanfani Settembre 26, 2025

Coppa del Mondo/ fonte Lapresse

Certi infortuni sono difficili da gestire.

Gli infortuni rappresentano uno degli ostacoli più grandi nella carriera di un calciatore. Possono arrivare in qualsiasi momento, spesso inaspettatamente, e cambiare radicalmente il percorso di un atleta. Una lesione grave può costringere a lunghe pause, rallentare la crescita professionale e, nei casi peggiori, compromettere del tutto la possibilità di competere ad alti livelli.

Oltre al danno fisico, gli infortuni incidono anche sulla fiducia e sulla continuità del giocatore. Un atleta che salta molte partite fatica a ritrovare ritmo e condizione, rischiando di perdere il posto in squadra o di vedere diminuire il proprio valore di mercato. La pressione di dover rientrare velocemente può inoltre portare a ricadute o a ulteriori problemi muscolari.

Fondamentale diventa quindi la gestione della fase di recupero. Staff medico, preparatori e allenatori giocano un ruolo cruciale nel proteggere il calciatore e nel permettergli di tornare in campo nelle migliori condizioni possibili. La riabilitazione richiede pazienza e professionalità, ma anche una grande forza mentale da parte dell’atleta, che deve superare paure e frustrazioni.

Gli infortuni possono lasciare segni permanenti. Alcuni calciatori, dopo ripetuti problemi fisici, sono costretti ad adattare il proprio stile di gioco o a rivedere le proprie ambizioni. Nonostante ciò, molte storie insegnano che con determinazione e cura si può tornare competitivi. Gli infortuni restano un rischio inevitabile, ma anche una sfida che misura la resilienza di ogni campione.

Nuovo stop: operazione al menisco

Brutte notizie per il Barcellona. Gavi è stato operato al ginocchio destro per una lesione del menisco interno, dopo che il trattamento conservativo non aveva portato miglioramenti. L’artroscopia è stata eseguita dal dottor Joan Carles Monllau con lo staff medico blaugrana. L’infortunio risale al 30 agosto contro il Rayo Vallecano e inizialmente si parlava di uno stop di cinque-sei settimane.

L’operazione ha però modificato i tempi: la sutura del menisco, scelta per preservare l’articolazione, allungherà i tempi di recupero a quattro-cinque mesi. Una notizia pesante per il giocatore e per il club, che dovrà fare a meno di uno dei suoi talenti più preziosi per gran parte della stagione.

Gavi
Gavi – fonte Instagram – ilovepalermocalcio

Un’assenza pesante

Per Gavi questo nuovo stop rappresenta un duro colpo, soprattutto dopo il lungo recupero dall’infortunio con la nazionale spagnola del novembre 2023. Il centrocampista salterà l’intera fase a gironi di Champions League e potrebbe rientrare solo nel 2026, se la riabilitazione procederà senza intoppi.

La situazione complica i piani di Hansi Flick: oltre a Gavi, infatti, anche Fermín sarà indisponibile per tre settimane. Il Barcellona dovrà quindi ridisegnare il centrocampo, rinunciando a due pedine fondamentali in una fase cruciale della stagione.

