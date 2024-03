Zaffaroni verso Cremonese-Feralpisalò: «Servirà una partita di spessore»

Il tecnico della Feralpisalò Marco Zaffaroni ha parlato in conferenza stampa in vista della contro la Cremonese.

Ecco le sue parole:

«Mi aspetto una partita ancora più complicata di quella contro il Parma. Saranno necessarie Mentalità, coesione, organizzazione e qualità di gioco per cercare di portare via punti da Cremona. Durante la pausa abbiamo lavorato cercando di migliorarci ulteriormente, ma sarà il campo a dare il suo responso finale. Affrontiamo una squadra di alto livello che punta a vincere il campionato e dunque conosciamo le difficoltà, ma dovremo cercare di fare la nostra partita mettendo in campo le cose che sappiamo fare meglio. Servirà una partita di spessore per uscire indenni dallo Zini anche perché loro vorranno riscattarsi dopo la sconfitta contro il Sudtirol».

«Ancora è troppo presto per fare qualsiasi tipo di discorso, c’è stato un momento in cui tutti ci davano per spacciati e invece siamo ancora qui. Non dobbiamo fare calcoli inutili, concentrandoci solo sul prossimo match. Balestrero ha avuto un problema muscolare e va valutato, Ceppitelli invece sta bene e si è allenato coi compagni al pari di Compagnon che però non ha tanti minuti nelle gambe. Pilati o Bergonzi? Il primo viene da prestazioni di alto livello, mentre il secondo è un giocatore di assoluta qualità. Sarà una bella scelta, da qui alla fine i ritmi saranno serrati, quindi avremo bisogno di tutti».