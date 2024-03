Breda verso Sampdoria-Ternana: «Non dobbiamo lasciare nulla di intentato»

Il tecnico della Ternana Roberto Breda ha parlato in sala stampa in vista del match contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Hanno vinto 4 delle ultime 5 partite, sono carichi, lo stadio sarà pieno, ma in campo siamo in 11 e si parte sempre da 0-0. Nel massimo rispetto di una squadra forte – ha aggiunto – sappiamo anche noi di avere delle armi importanti che possono fare male. Sappiamo che non è una partita facile ma non ci sono scuse né alibi, c’è da spingere e fare la partita. Ne mancano 8 e in queste 8 partite non dobbiamo lasciare nulla di intentato».