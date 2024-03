Pirlo verso Sampdoria-Ternana: «È importante stare aggrappati al treno che ci porta ai playoff»

Il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo ha parlato i vista della gara contro la Ternana.

Ecco le sue parole:

«Abbiamo alzato l’asticella dove volevamo, adesso tocca a noi rimanere lì, aver voglia di far qualcosa in più. Fin dall’inizio sapevamo che questa sosta sarebbe stato il crocevia per capire a che punto eravamo arrivati. Siamo arrivati nel punto in cui cercavamo di arrivare da tanto tempo. Adesso inizia un mini-torneo dove ci saranno anche tanti scontri diretti, l’importante è stare aggrappati al treno che ci porta ai play-off. Dobbiamo cercare di fare le partite per portare a casa i tre punti, continuare la nostra striscia positiva che ci sta dando serenità in settimana. Pedrola si è allenato bene con la squadra ormai da due settimane, se non ci sono problemi domani è convocabile. Piccini non si è allenato ancora con noi, non credo possa essere della partita, domani vediamo. Murru e Verre sono a disposizione, Esposito non ancora. Borini sta bene, ha avuto questi giorni per poter migliorare la condizione, per prendere confidenza con alcuni movimenti che aveva paura ad affrontare dopo l’intervento, è a disposizione, non so se dall’inizio o a partita in corso, è un giocatore importante per noi, sia in campo che all’interno dello spogliatoio. Da quanto è tornato la sua positività, la sua voglia di essere sempre a disposizione degli altri ha contagiato la squadra. Ricci sta bene, ha un controllo martedì ed è sulla via del recupero, Benedetti non ha mai recuperato bene dal primo infortunio al ginocchio, fa fatica a ritrovare la continuità».