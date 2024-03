Ad Padova: «Finale senza i nostri tifosi, ci sentiamo parte lesa»

Alessandra Bianchi, amministratore delegato del Padova, ha parlato ai microfoni di TuttoC.com commentando la notizia dei 1500 under 14 del settore giovanile del Catania e le società affiliate, insieme ai loro accompagnatori, assisteranno alla finale di ritorno di Coppa Italia Serie C tra Catania e Padova.

Ecco le sue parole:

«Condividiamo l’intento di Lega Pro di voler dare alla finale della competizione una cornice di positività dopo quanto successo. I sorrisi e il tifo sano dei bambini sono la migliore risposta in queste circostanze. Non possiamo tuttavia non sentirci, ancora una volta in questa triste vicenda, parte lesa, avendo dapprima subito un vile attacco in casa nostra e poi vedendo preclusa la partecipazione dei nostri tifosi, di qualsiasi età, alla finale. Confidiamo in un comportamento virtuoso dei ragazzi catanesi e dei loro accompagnatori, auspicando di poter assistere martedì ad una serata di vero sport e sano sostegno a entrambe le contendenti».