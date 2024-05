Brescia, riflessioni su Maran: la sua permanenza è in bilico

Possibile scossone sulla panchina del Brescia. Subentrato a Gastaldello a stagione in corso, l’ex tecnico del Pisa ha preso il Brescia in zona retrocessione e l’ha guidato all’ottavo posto in campionato. Sabato scorso, 19 maggio, l’eliminazione contro il Catanzaro nel primo turno dei playoff ha spezzato definitivamente le speranze promozione dei lombardi, i quali si sono fatti raggiungere dai calabresi al 96′ e, nei tempi supplementari, hanno poi perso per 4 a 2.

Nonostante una stagione positiva, il futuro di Maran sarebbe tutto da scrivere. Secondo BresciaOggi.it il presidente Massimo Cellino non avrebbe gradito la gestione dei cambi nella partita conto il Catanzaro, soprattutto l’uscita contemporanea di Moncini e Bianchi nella ripresa. Inoltre il rapporto tra le due parti non sembrerebbe molto saldo, per cui nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti aggiornamenti.