Palermo verso il Venezia, la carica dei rosanero sui social: “Non mollare, lotta” (VIDEO)

Dopo la sconfitta per 0-1 rimediata ieri, lunedì 20 maggio, contro il Venezia, in occasione della semifinale di andata dei playoff di Serie B, al Palermo serve un’impresa per raggiungere la semifinale. I rosanero dovranno vincere con almeno due gol di scarto per avere la meglio sui veneti, per cui nella gara di ritorno servirà una grandissima prestazione per ribaltare i pronostici. Con il seguente video pubblicato su Instagram, il club siciliano suona la carica per credere nella rimonta, citando uno dei cori della Curva Nord: “Non mollare…lotta”.

