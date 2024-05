Ex rosa, Kjaer: «Volevo il Milan da quando giocavo a Palermo»

Simon Kjaer lascerà il Milan a fine stagione. Arrivato dall’Atalanta nelle sessione di calciomercato di gennaio del 2020,l’ex difensore del Palermo non rinnoverà il contratto coi rossoneri. Ai microfoni di Milan Tv il giocatore danese ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza a Milano:

«Sono venuto in Italia quando avevo 19 anni al Palermo. Lì ho subito detto al mio procuratore: “Voglio andare al Milan”. C’è voluto un po’ di tempo, però alla fine sono venuto qua e questa è la mia società, il mio luogo e sarà sempre così. Quando sono arrivato qua il Milan era in un periodo molto difficile che durava da tanti anni. Paolo e Massara mi hanno portato qua per dare un impatto soprattutto ai giovani, dare continuità e far crescere il gruppo. Penso che il mio lavoro l’ho fatto».