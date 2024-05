Palermo-Venezia, gol di baby Pigliacelli a fine partita: l’ovazione del Barbera (VIDEO)

Tenera scena al termine di Palermo-Venezia, semifinale di andata dei playoff di Serie B terminata 0-1. Mentre i giocatori rientravano negli spogliatoi, Mirko Pigliacelli è rimasto in campo per far giocare il figlio per qualche minuto. Al gol segnato dal bambino, i tifosi presenti sugli spalti hanno arricchito questo simpatico momento esultando con molto entusiasmo. Di seguito il video postato su Instagram dalla Lega Serie B:

