Serie C: il Cesena dei palermitani Prestia e Silvestri promosso in B. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone B

Terminano le gare di serie C giocate alle ore 16:15. Il Cesena grazie alla vittoria per 1-0 sul Pescara torna in B dopo 6 anni con quattro turni d’anticipo. A segno l’ex Palermo Pierozzi. Oltre a lui, protagonisti della cavalcata trionfale della squadra romagnola, i palermitani Prestia e Silvestri oltre all’indimenticato ex capitano rosanero Francesco De Rose.

Ecco i risultati finali e la classifica aggiornata del Girone B:

Ancona-Spal 0-0

Cesena-Pescara 1-0

Entella-Pontedera 3-1

Cesena 86

Torres 72

Carrarese 64

Perugia 59

Gubbio 54

Pescara 48

Arezzo 47

Pontedera 47

Juventus U23 45

Lucchese 43

Virtus Entella 41

Rimini 41

Sestri Levante 41

Pineto 40

Spal 37

Ancona 35

Vis Pesaro 33

Recanatese 33

Olbia 25

Fermana 22