Stroppa verso Cremonese-Feralpisalò: «In queste ultime otto gare sarà decisiva la continuità»

Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa parla così a due giorni dalla sfida contro la Feralpisalò.

Ecco le sue parole:

«Vogliamo continuare a lavorare come fatto finora, senza ovviamente commettere gli errori di Bolzano. La Feralpisalò è una squadra in salute che non merita la classifica attuale, è allenata bene e ha una rosa importante, senza l’inizio difficoltoso avrebbe un’altra posizione e all’andata ha mostrato che squadra può essere. Detto questo si tratta di una partita da vincere. La rabbia è aumentata, ora ci aspetta un altro impegno e tutti vogliono rimettersi in careggiata. Sotto l’aspetto motivazionale il gruppo sta crescendo tanto. La squadra sta benissimo, abbiamo lavorato molto bene, recuperato tutti e anche i nazionali sono tornati in ottimo stato. In queste ultime otto gare sarà decisiva la continuità perché c’è poco tempo per rimettersi in gioco e anche il minimo errore può costare caro».