Playoff Serie C: Vicenza-Padova rinviata per maltempo. La possibile data del recupero

Questa sera andranno in scena i quarti di finale di andata dei playoff di Serie C. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, però, il derby tra Vicenza e Padova è stato rinviato. Le possibili esondazioni del Bacchiglione, che potrebbero coinvolgere la zona dello stadio, hanno costretto le autorità competenti a non far scendere in campo le due squadre. Domani mattina alle 9 – riporta Trivenetogoal.it – è stata fissata una riunione in prefettura: probabilmente il match verrà disputato domani sera, mercoledì 22 maggio.

