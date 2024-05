Playoff Serie C, stasera parte il secondo turno nazionale. Programma e regolamento

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui playoff di serie C,

Entriamo nella fase più calda degli spareggi che porteranno a conoscere la squadra che andrà a fare compagnia a Cesena, Juve Stabia e Mantova e salirà in Serie B. Il programma è chiaro e prevede 4 scontri diretti (andata e ritorno) che ci porteranno alle semifinali. Le sfide saranno tutte con la formula dell’andata e ritorno, con le formazioni meglio piazzate in classifica durante la stagione che avranno a disposizione il passaggio del turno anche in caso di parità.

Tabellone Playoff Serie C

Catania-Avellino

Vicenza-Padova

Juventus Next Gen-Carrarese

Benevento-Torres

Semifinali

Vincente Catania-Avellino vs Vincente Vicenza-Padova

Vincente Juventus Next Gen-Carrarese vs Vincente Benevento-Torres