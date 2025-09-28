Vivarini dopo Modena-Pescara: «Il risultato ci penalizza, la squadra cresce»

Al termine della sfida tra Modena e Pescara, l’allenatore biancazzurro Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza stampa analizzando la prestazione della sua squadra, tra soddisfazioni per l’atteggiamento e rammarico per il risultato finale.

«Il rammarico è per il risultato. Primo tempo perfetto sotto l’aspetto tattico, abbiamo segnato come l’avevamo preparata, abbiamo solo sbagliato qualche scelta. Siamo in crescita. La cosa più bella di oggi è lo stadio, con i nostri tifosi che hanno surclassato i tifosi di casa. Peccato per il risultato, è l’unica cosa che non va bene. Pensiamo alla nostra crescita. Abbiamo giocato con personalità e qualità».

Gli episodi contestati

«Episodi dubbi? Ormai questo è il calcio di oggi. Ho rivisto gli episodi, meglio che io non dica nulla».

Il peso dei dettagli

«Hanno gasato il Modena. Il regalo nostro sul gol li ha caricati, per noi è stato più difficile però ci sta, il Modena è una squadra importante. Non abbiamo concesso quasi niente a Zampano e Zanimacchia, Di Mariano non si è visto per niente. Hanno segnato su rigore e calcio d’angolo, non hanno avuto altre occasioni. La partita è stata all’altezza, il rammarico è il risultato».

L’analisi sui gol subiti

«Valzania ha seguito il giocatore in attacco sul primo palo, Sersanti è stato bravo ad inserirsi alle sue spalle. Avevano fatto due gol così, sono stati bravi».

Un Modena messo in difficoltà

«Abbiamo visto le altre partite del Modena, il direttore mi ha detto che nessuna squadra li aveva messi così in difficoltà. Nel primo tempo siamo stati bravi a servire i vertici, ci è mancata un po’ la rifinitura, ma sotto l’aspetto del gioco li abbiamo messi in difficoltà. È stata una partita ad altissima intensità. Loro aggredivano molto forte, noi sopportavamo e giocavamo. Nel secondo tempo siamo stati un po’ più sporchi, abbiamo perso di freschezza ma non possiamo lamentarci. Ai punti la partita era un pareggio».