Palermo U15, pari in rimonta dei rosa a Napoli: gli highlights
Si è disputato oggi, presso il centro sportivo “Kennedy”, il match del campionato U15 tra i partenopei e i pari categoria del Palermo. La partita termina in parità, con una grande rimonta dei rosanero, che recuperano da uno svantaggio di 2 reti.
Grande partenza di gara degli azzurrini, che si portano in vantaggio di due gol. Reazione di carattere dei rosanero, che negli ultimi 20 minuti di partita riescono prima ad accorciare le distanze, e poi a trovare il gol del pari, portando a casa un punto prezioso.
Di seguito gli highlights del match: