Monza, fiducia a Bianco ma le prossime due gare saranno decisive

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Secondo quanto riportato da TuttoMonza, nonostante l’avvio altalenante in campionato, non ci sarà alcun ribaltone immediato sulla panchina del Monza. La società, infatti, ha confermato la fiducia a Paolo Bianco, nonostante i soli 7 punti raccolti nelle prime cinque giornate e le due sconfitte subite contro formazioni neopromosse.

Le prossime partite, però, saranno determinanti per il futuro dell’allenatore biancorosso: mercoledì il Monza sarà impegnato in trasferta contro l’Empoli, mentre sabato ospiterà il Catanzaro al “U-Power Stadium”.

La dirigenza, con Mauro Baldissoni in prima linea, attende segnali di ripresa immediati. Come riferisce TuttoMonza, tra una settimana verrà fatto il punto della situazione per valutare il prosieguo del progetto tecnico.

Ultimissime

Serie A, Milan avanti 2-0 sul Napoli al termine del primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Serie B: Empoli-Carrarese, botta e risposta fino all’ultimo. Al Castellani finisce 2-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Serie C, Girone C: Macchi regala il vantaggio alla Cavese contro il Monopoli dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Serie C, Girone A: equilibrio a Lecco, Inter U23 avanti a Lumezzane. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Modena-Pescara, Sottil: «Vittoria meritata»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025