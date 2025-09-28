Monza, fiducia a Bianco ma le prossime due gare saranno decisive

Secondo quanto riportato da TuttoMonza, nonostante l’avvio altalenante in campionato, non ci sarà alcun ribaltone immediato sulla panchina del Monza. La società, infatti, ha confermato la fiducia a Paolo Bianco, nonostante i soli 7 punti raccolti nelle prime cinque giornate e le due sconfitte subite contro formazioni neopromosse.

Le prossime partite, però, saranno determinanti per il futuro dell’allenatore biancorosso: mercoledì il Monza sarà impegnato in trasferta contro l’Empoli, mentre sabato ospiterà il Catanzaro al “U-Power Stadium”.

La dirigenza, con Mauro Baldissoni in prima linea, attende segnali di ripresa immediati. Come riferisce TuttoMonza, tra una settimana verrà fatto il punto della situazione per valutare il prosieguo del progetto tecnico.