Venezia, trasferta a Padova vietata ai tifosi lagunari

Il Prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, ha ufficializzato il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi del Venezia per il derby contro il Padova, in programma sabato 22 novembre allo stadio Euganeo. Il provvedimento riguarda i residenti nelle province di Venezia e Treviso, a causa dei recenti scontri tra le tifoserie.

Tuttavia, il divieto non si estende a tutti i settori dello stadio: i tifosi del Venezia potranno accedere ad altre aree dell’impianto, purché sottoscrivano la tessera del tifoso del Padova. La decisione è stata presa anche per evitare rischi legati alla contemporanea visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Padova, che si svolgerà nelle stesse ore del match.

