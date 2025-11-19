Il Palermo FC partner del 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival

Il Palermo FC sarà Event Partner del 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival – Don Pratelli Award, la più antica rassegna cinematografica sportiva al mondo, che si terrà a Palermo dal 1° al 7 dicembre 2025. Ideato da Sandro Ciotti e Vito Maggio nel 1979, il festival rappresenta un’importante vetrina per il cinema sportivo internazionale.

In parallelo con il festival, il club rosanero ospiterà presso i Cantieri Culturali alla Zisa – Officine Ducrot la mostra fotografica “Palermo 125”, che celebra i 125 anni di storia del club. La mostra, sostenuta dal Comune di Palermo e allestita dall’associazione Ruber Contemporanea, offrirà un viaggio visivo attraverso le immagini più iconiche della storia del Palermo e della città.

Le 93 produzioni finaliste del festival, provenienti dai cinque continenti, si contenderanno i prestigiosi Paladini d’Oro, che saranno assegnati durante la serata di gala del 7 dicembre al Teatro Politeama Garibaldi e trasmessi in differita su Rai Sport. Una mostra fotografica dedicata ai momenti salienti della storia del festival sarà allestita anche ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale www.paladinodoro.it

