Virtus Entella-Palermo: venduti 700 biglietti per il settore ospiti

A tre giorni dalla sfida tra Entella e Palermo, la risposta della tifoseria rosanero è stata immediata: circa 700 biglietti per il settore ospiti sono stati venduti già nella prima giornata di prevendita.

Nonostante il periodo negativo della squadra di Inzaghi, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, i tifosi del Palermo continuano a dimostrare grande supporto. La squadra è chiamata a reagire per risalire in classifica e avvicinarsi al secondo posto, attualmente a sei punti di distanza.