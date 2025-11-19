Virtus Entella-Palermo: venduti 700 biglietti per il settore ospiti

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

A tre giorni dalla sfida tra Entella e Palermo, la risposta della tifoseria rosanero è stata immediata: circa 700 biglietti per il settore ospiti sono stati venduti già nella prima giornata di prevendita.

Nonostante il periodo negativo della squadra di Inzaghi, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, i tifosi del Palermo continuano a dimostrare grande supporto. La squadra è chiamata a reagire per risalire in classifica e avvicinarsi al secondo posto, attualmente a sei punti di distanza.

Ultimissime

Angelozzi: «Bari in difficoltà, non me ne capacito. Il Frosinone…»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

Pagliuca: «La Sampdoria non merita questa classifica»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

Palermo: settore giovanile e femminile, il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

Venezia, trasferta a Padova vietata ai tifosi lagunari

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

Il Palermo FC partner del 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025