Palermo: settore giovanile e femminile, il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo pubblica il riepilogo delle prossime gare delle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero.

PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 6ª giornata

ACADEMY ABATESE-PALERMO WOMEN

Domenica 23 novembre, ore 14.30 – Napoli, Stadio Comunale di Santa Maria

PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 9ª giornata

PALERMO-MONOPOLI

Sabato 22 novembre, ore 14.30 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 19 FEMMINILE
Eccellenza – 5ª giornata

PALERMO-JSL JUNIOR SPORT

Sabato 22 novembre, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 11ª giornata

PALERMO-FIORENTINA

Domenica 23 novembre, ore 11.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 17 FEMMINILE
Campionato Allievi – Girone A, 4ª giornata

PALERMO-UNIME

Domenica 23 novembre, ore 12.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 14 MASCHILE
Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 4ª giornata

CASARANO-PALERMO

Domenica 23 novembre, ore 10.30 – Neviano (LE), Campo Comunale Salvatore Imperiale

UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 3ª giornata

PALERMO-CUS PALERMO

Sabato 22 novembre, ore 17.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

