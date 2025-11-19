Palermo: settore giovanile e femminile, il programma delle gare
Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo pubblica il riepilogo delle prossime gare delle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero.
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 6ª giornata
ACADEMY ABATESE-PALERMO WOMEN
Domenica 23 novembre, ore 14.30 – Napoli, Stadio Comunale di Santa Maria
PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 9ª giornata
PALERMO-MONOPOLI
Sabato 22 novembre, ore 14.30 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium
UNDER 19 FEMMINILE
Eccellenza – 5ª giornata
PALERMO-JSL JUNIOR SPORT
Sabato 22 novembre, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 11ª giornata
PALERMO-FIORENTINA
Domenica 23 novembre, ore 11.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium
UNDER 17 FEMMINILE
Campionato Allievi – Girone A, 4ª giornata
PALERMO-UNIME
Domenica 23 novembre, ore 12.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
UNDER 14 MASCHILE
Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 4ª giornata
CASARANO-PALERMO
Domenica 23 novembre, ore 10.30 – Neviano (LE), Campo Comunale Salvatore Imperiale
UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 3ª giornata
PALERMO-CUS PALERMO
Sabato 22 novembre, ore 17.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale