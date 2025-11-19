Pagliuca: «La Sampdoria non merita questa classifica»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

L’ex portiere della Sampdoria, Gianluca Pagliuca, ha espresso il suo dispiacere per la difficile situazione che sta vivendo il club blucerchiato. In un’intervista a Rai Sport, ha dichiarato: «Mi dispiace da morire perché una società così, con dei tifosi così, non merita sicuramente l’ultimo posto in classifica in Serie B».

Pagliuca ha anche manifestato la sua speranza che la situazione possa migliorare: «C’è la speranza che si possa risolvere, che la classifica possa cambiare, e che arrivino degli imprenditori importanti». L’ex portiere ha sottolineato l’importanza di investimenti concreti per il futuro della squadra, aggiungendo che «senza i soldi vai poco lontano» nel calcio moderno.

In merito all’arrivo di Attilio Lombardo, Pagliuca ha espresso ottimismo: «È tornato il mio amico Attilio, mi auguro che possa dare una sterzata». Il sostegno di Pagliuca è chiaro: la Sampdoria merita di più e la speranza è che il club riesca a risollevarsi.

Ultimissime

Angelozzi: «Bari in difficoltà, non me ne capacito. Il Frosinone…»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

Pagliuca: «La Sampdoria non merita questa classifica»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

Palermo: settore giovanile e femminile, il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

Venezia, trasferta a Padova vietata ai tifosi lagunari

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

Il Palermo FC partner del 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025