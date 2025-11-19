Pagliuca: «La Sampdoria non merita questa classifica»

L’ex portiere della Sampdoria, Gianluca Pagliuca, ha espresso il suo dispiacere per la difficile situazione che sta vivendo il club blucerchiato. In un’intervista a Rai Sport, ha dichiarato: «Mi dispiace da morire perché una società così, con dei tifosi così, non merita sicuramente l’ultimo posto in classifica in Serie B».

Pagliuca ha anche manifestato la sua speranza che la situazione possa migliorare: «C’è la speranza che si possa risolvere, che la classifica possa cambiare, e che arrivino degli imprenditori importanti». L’ex portiere ha sottolineato l’importanza di investimenti concreti per il futuro della squadra, aggiungendo che «senza i soldi vai poco lontano» nel calcio moderno.

In merito all’arrivo di Attilio Lombardo, Pagliuca ha espresso ottimismo: «È tornato il mio amico Attilio, mi auguro che possa dare una sterzata». Il sostegno di Pagliuca è chiaro: la Sampdoria merita di più e la speranza è che il club riesca a risollevarsi.