Angelozzi: «Bari in difficoltà, non me ne capacito. Il Frosinone…»

Guido Angelozzi: «Non mi capacito delle difficoltà del Bari, il Frosinone ha fatto un grande lavoro»

Intervenuto alla Gazzetta del Mezzogiorno in vista di Bari-Frosinone, Guido Angelozzi, attuale direttore dell’area tecnica del Cagliari e doppio ex delle due squadre, ha condiviso il suo parere sulle difficoltà del Bari e sul successo del Frosinone.

«Non mi posso nascondere, sono piazze a cui sono legatissimo», ha dichiarato Angelozzi, esprimendo affetto sia per Bari, dove ha lavorato in passato, sia per Frosinone, dove ha contribuito alla crescita della squadra. Sulle difficoltà del Bari, l’ex direttore sportivo ha detto: «Nel Bari ci sono tanti calciatori validi. E non è un pensiero soltanto mio. Quando si cambia tanto bisogna avere pazienza. Ero convinto che il Bari sarebbe stato tra le protagoniste. Guardo la rosa e non mi capacito di certe difficoltà».

Angelozzi ha poi elogiato il Frosinone, sottolineando che «8/11 della squadra titolare faceva parte della rosa già un anno fa». «Il lavoro svolto sul mercato è stato ottimo, i risultati si vedono», ha aggiunto, mettendo in evidenza la qualità e la mentalità della squadra ciociara, ora stabilmente in Serie A.

Infine, su Gaetano Castrovilli, che ha scelto di tornare al Bari dopo un periodo difficile alla Fiorentina, Angelozzi ha commentato: «Mi è piaciuta la scelta di ripartire dal Bari, la sua squadra del cuore. La B è durissima, ma il suo talento è pazzesco. Il talento non muore mai, e con il tempo tornerà a brillare».