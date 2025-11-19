Cremonese, Giacchetta apre alla Sampdoria: «Valoti può accettare, De Luca no»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2025

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto a margine della presentazione del Premio Italo Galbiati per fare il punto sul futuro dei giocatori in uscita, alcuni dei quali accostati alla Sampdoria nelle ultime settimane.

«Ho letto che ci sarebbe una maxi operazione con la Sampdoria, una collaborazione con Andrea Mancini, ma io non ho sentito nessuno. Se chiama, gli rispondo molto volentieri…» ha precisato Giacchetta, chiarendo che al momento non esistono contatti concreti.

Il direttore sportivo ha poi distinto le varie situazioni: «De Luca è in uscita, ma ha già rifiutato la Sampdoria a fine agosto. Non credo abbia cambiato idea adesso».

Diverso invece il discorso per Valoti: «Io credo che lui possa accettare la Sampdoria. È un bravissimo ragazzo che ha tanta voglia di giocare».

Giacchetta si è poi soffermato su Sernicola e Okereke: «Parliamo di giocatori in uscita ma di valore. La Cremonese ha in mente di chiedere qualcosa, non di lasciarli andare via semplicemente in prestito gratuito. Come li abbiamo tenuti fuori questi primi quattro mesi, siamo disposti a tenerli ancora se non ci fossero le condizioni per cederli».

Chiusura netta sulla sola operazione possibile al momento: «L’unico che lasciamo andare è Valoti, che è in scadenza a giugno…».

