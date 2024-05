Venezia sconfitto a Catanzaro, Vanoli: «Espulsione Sverko esagerata. Dobbiamo essere furbi»

Vanoli, tecnico del Venezia, ha commentato la sconfitta subita dai suoi contro il Catanzaro. I suoi sono usciti sotto di un uomo e sconfitti grazie alla rete di Iemmello sul finale. La gara, interrotta a causa del brutto tempo, è ricominciata in ritardo e terminata con un pesante ko per gli uomini di Vanoli.

«Succedono anche queste cose. Dobbiamo essere furbi a capire che cambiano le situazioni velocemente. Dovevamo essere veloci a capire che erano cambiate le cose. L’unica nota negativa è stata l’espulsione esagerata di Sverko. Quando tentiamo di vincere a volte non siamo lucidi. Abbiamo incontrato un’ottima squadra e lo ha dimostrato. Dopo l’espulsione abbiamo avuto anche occasioni per vincerla. Il Catanzaro ha avuto la supremazia, anche il rigore vorrei rivederlo ma ci può stare. La partita è cambiata con l’espulsione. Il Como a due partite dalla fine ha un grandissimo vantaggio. La posizione di classifica ai playoff è importantissima. Il morale non dev’essere a terra, siamo fieri di quello che abbiamo fatto. Non voglio togliere meriti al Catanzaro, ma la partita di oggi è cambiata con l’espulsione esagerata».