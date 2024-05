Spezia-Palermo 1-0. “I top e flop” del match

Il Palermo non sa più vincere. Allo stadio “Alberto Picco” i rosanero continuano a fare grossi passi indietro e, come già capitato durante la stagione contro altre squadre, rende la vita facile anche allo Spezia. Ai bianconeri basta la rete di Di Serio, su una clamorosa disattenzione di Lund, per firmare l’1 a 0 che equivale a tre punti importantissimi in chiave salvezza. Uomini di Mignani mai pericolosi, con Zoet autore di una sola (e semplice) parata in tutta la partita. Prova molto deludente e indecorosa da parte di tutta la squadra, apparsa molto superficiale, confusionaria e nervosa.

Considerata la prestazione deludente fornita da ogni singolo giocatore, Ilovepalermocalcio.com propone solamente i flop di questo match:

LUND: errore enorme del terzino statunitense che con un retropassaggio troppo timido regala, di fatto, il gol allo Spezia con Di Serio. Una leggerezza troppo grave che mette la partita dei rosanero in salita dopo appena 15 minuti.

BRUNORI: come spesso gli accade, nel primo tempo è non pervenuto. Si contano i palloni toccati dall’italo-brasiliano che continua a mostrare un atteggiamento discutibile. Da capitano ci si aspetterebbe che fosse il primo a trascinare la squadra, invece sembra spento e tecnicamente sbaglia più del solito. La musica non cambia nella ripresa.

MIGNANI: Il mister ha escluso la possibilità che la squadra si sia rilassata. Da parte sua certamente la voglia di dare una sterzata alla stagione è tanta ma i giocatori in campo sembrano non rispondere. Dopo la buona prova di Parma non sono arrivati passi avanti ma solo indietro, sia dal punto di vista dei risultati che del gioco espresso. Dare addosso a Mignani dopo appena un mese di lavoro sarebbe ingiusto ma è altrettanto vero che forse qualcosa di più era lecito aspettarselo. Deludono tutti i giocatori messi in campo e, probabilmente, avrebbe dovuto effettuare immediatamente le sostituzioni.

Spezia-Palermo 1-0: le pagelle del match