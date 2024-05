Palermo, buio totale: i tifosi non meritano prestazioni del genere

Un solo tiro in porta, 90 minuti di nulla cosmico e atteggiamento non all’altezza della maglia. Allo stadio “Alberto Picco” il Palermo colleziona un’altra sconfitta sfornando una delle prestazioni più deludenti della stagione, o addirittura la peggiore. Di Serio deve solamente spingere in rete il pallone regalato da Lund per siglare l’1 a 0 che permette ai bianconeri di vincere una partita con il minimo sforzo. Se infatti è vero che gli uomini di Mignani si sono resi parzialmente pericolosi con lo squillo iniziale di Soleri nei primi minuti di gioco, su punizione di Brunori, e col tiro centrale di Diakitè nella ripresa, la formazione allenata da D’Angelo ha creato alcuni pericoli ma senza impensierire più di tanto Mirko Pigliacelli.

Non si tratta di un alibi ma testimonia come al Palermo sarebbe potuto bastare un pizzico d’orgoglio e una reazione da vera squadra per mettere in serie difficoltà lo Spezia che, a differenza dei rosanero, è sceso in campo con organizzazione e mostrando il giusto atteggiamento. A prescindere dai limiti tecnici e mentali, sia individuali sia (e soprattutto) collettivi, fa molto discutere la superficialità con la quale la squadra siciliana sembra essere scesa in campo: troppi palloni persi facilmente, poca cattiveria agonistica ed errori banali.

Durante la stagione i tifosi del Palermo hanno sempre dato e garantito il loro grosso sostegno, sia in casa sia in trasferta. Nonostante le limitazioni e la pioggia in questo giorno infrasettimanale festivo, il settore ospiti del Picco era tutt’altro che vuoto. I tifosi non meritano di vedere certe prestazioni nella quale non si intravede una minima voglia di combattere e di portare a casa la vittoria, seppur mister Mignani ha espressamente dichiarato di non vedere rassegnazione nei suoi giocatori. Intanto il Palermo non vince dalla trasferta di Lecco del 10 marzo e, in questa maniera, qualsiasi avversario che si incontrerà ai play-off sembrerà il Real Madrid.

In questo buio totale i tifosi rosanero possono, forse, trovare uno spiraglio di ottimismo, ovvero che sarebbe quasi impossibile fare peggio di così. La speranza è che questa squadra possa ritrovare il prima possibile motivazioni, autostima e autoconsapevolezza nei propri mezzi. Giudicare negativamente Mignani a circa un mese dal suo arrivo in una squadra in serie difficoltà sarebbe irrispettoso, ma la piazza si augura vivamente che il Palermo possa ritrovare quanto prima delle certezze per affrontare i play-off nella miglior maniera possibile.