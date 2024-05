Spezia-Palermo, Di Serio: «Vittoria meritata, abbiamo dominato»

L’autore del gol vittoria del match Spezia-Palermo, l’attaccante Giuseppe Di Serio ha parlato in mixed-zone rilasciando le seguenti parole:

«Era molto importante vincere. Prima della partita ce lo siamo detti che ci sarebbero serviti tre punti perché le partite rimanenti sono poche. Siamo molto contenti, visti anche i risultati delle dirette concorrenti. Sembrava avessimo più motivazioni del Palermo. Abbiamo dominato ed abbiamo vinto con merito. Sono contento. Avevo iniziato bene poi l’infortunio mi ha tenuto lontano dal campo per un po’ di tempo. Ora sono tornato e sono felice. Mancano due gare e spero di segnare ancora per chiudere in bellezza. Servirà giocare come abbiamo fatto oggi. Abbiamo lottato e corso su tutti i palloni, pressavamo tutti uniti da grande squadra. Questo è uno stadio piccolo con una bella bolgia. Mi piace molto giocare qui, i tifosi ti portano a dare tanto».