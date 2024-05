Spezia-Palermo, Esposito: «Volevamo vincere a tutti i costi»

Intervenuto in mixed-zone, il centrocampista dello Spezia Salvatore Esposito ha parlato in merito alla vittoria contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Volevamo vincere a tutti i costi. Era una partita importante e l’abbiamo approcciata bene, abbiamo fatto vedere quanto siamo attaccati alla maglia e quanto ci teniamo a raggiungere la salvezza. Oggi andavano messi in campo agonismo e grande cuore e la squadra ha dimostrato di avere queste caratteristiche. Ora ci aspettano altre due battaglie, dovremo tenere alta l’attenzione per raggiungere l’obiettivo. Ho cercato di mettermi a disposizione della squadra come ho sempre fatto. Credo che oggi vada evidenziata la prestazione di tutta la squadra. Serviranno cuore, agonismo e voglia. Sono sicuro che la squadra abbia questi mezzi. Ci servirà anche l’aiuto dei nostri tifosi».