Spezia-Palermo, Soleri: «Arrabbiati e delusi. Ci scusiamo con i tifosi, meritano di più»

Intervenuto in mixed-zone Edoardo Soleri ha commentato la sconfitta contro lo Spezia rilasciando le seguenti parole:

«La partita è stata difficile purtroppo è un periodo in cui commettiamo errori e veniamo subito puniti. Dobbiamo cercare di compattarci come gruppo e finire al meglio la stagione e poi concentrarsi per i playoff. Abbiamo bisogno di una svolta e cercare le energie dentro di noi. Palermo merita di più, capisco i tifosi che sono delusi, siamo anche noi ad esserlo. Mancano ancora due partite e dobbiamo finire al meglio.

Siamo arrabbiati, delusi, da questo momento, però già da domani dobbiamo cercare di invertire questo trend. Le parole se le porta via il vento, è il momento di guardarci in faccia e cercare la soluzione per invertire questo trend già dal match contro l’Ascoli. Chiediamo scusa ai tifosi, loro meritano di èiù. Oggi è il primo maggio e sono venuti fino a qui, cercheremo di renderli felici nelle ultime due gare e impegnarci affinché possano essere orgogliosi di noi. Contro l’Ascoli dobbiamo prepararla al meglio, concentriamoci per fare la miglior prestazione possibile, la vittoria manca ormai da troppo tempo».