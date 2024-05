Spezia-Palermo, Mignani: «Nostro dispiacere è infinito. Faremo di tutto per tornare alla vittoria»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in mixed-zone al termine della gara persa contro lo Spezia.

Ecco le sue parole:

«Questo trend si inverte tirando fuori la fame, dobbiamo lottare per il nostro obiettivo riconquistando prima la fiducia in noi stessi e speriamo di non perdere la fiducia dei tifosi. Questa squadra è sempre seguita dai tifosi, il nostro dispiacere è infinito. Ci dispiace non poter dare soddisfazioni a loro, faremo di tutto per rimediare a questa situazione e tornare alla vittoria soprattutto in in casa, i tifosi lo meritano».