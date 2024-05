Spezia-Palermo, Mignani: «Se non tiriamo fuori il carattere diventa difficile andare in fondo»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in mixed-zone al termine della gara persa contro lo Spezia.

Ecco le sue parole:

«Tutte le sconfitte bruciano. È stata una partita a due volti: primo tempo fatto male sotto tutti gli aspetti. La responsabilità me la devo prendere io. Nel secondo tempo la squadra ha reagito ma non è bastato. Lavoriamo quotidianamente per migliorare, l’unica cosa che possiamo dire è questa. Nel gol abbiamo delle responsabilità, dovevamo essere in grado di ribaltarla. Nel primo tempo la squadra non mi è piaciuta per niente, nella ripresa ha avuto una reazione e voglio ripartire da questo secondo tempo, se non tiriamo fuori il carattere diventa difficile andare in fondo».