Termina 1-0 il match tra Spezia e Palermo.

Altra sconfitta questa volta in casa dello Spezia, dopo quella subita in rimonta in casa contro la Reggiana. I rosanero hanno creato poco e subiscono le imbarcate dei padroni di casa. Dopo un primo tempo terminato sull’1-0, nella seconda frazione di gioco i rosanero non riescono a cambiare il copione. E adesso il sesto posto potrebbe essere a rischio.

Ecco gli highlights: