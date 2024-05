Spezia-Palermo, la Curva Nord 12: “Invitati a togliere le maglie e donate ai bambini presenti nel settore” (VIDEO)

Dopo una sconfitta per 1-0 contro lo Spezia, il Palermo si è trovato a dover affrontare non solo la delusione della sconfitta, ma anche il malcontento evidente dei propri tifosi.

I sostenitori rosanero hanno invitato i giocatori a togliersi la maglia per un segnale di profondo scontento e di frustrazione, interpretato come un’indicazione che i giocatori non siano all’altezza di rappresentare la squadra. Oltre al lato calcistico, sembra adesso essersi notevolmente incrinato anche il rapporto con i tifosi. La Curva Nord 12, ha infatti fatto chiarezza mediante un comunicato. Sottolineando come le maglie dei calciatori rosanero, fatte tolte dalla tifoseria, siano state poi donate ai bambini presenti nel settore:

“Gira in rete un video della squadra rosanero sotto il settore ospiti a La Spezia.

Adesso sanno che anche per noi, che gli abbiamo dato sostegno illimitato e incondizionato, non sono stati in grado di onorare questa maglia e questi colori e che questo non è il modo di arrivare ai play off.

Visto che a nostro avviso non sono degni di indossare questa maglia lì abbiamo invitati a togliersela sottolineando che questo è un gesto che non avremmo voluto fare perché consacra sia la loro sconfitta ma anche la nostra, che gli abbiamo dato fiducia!

𝘓𝘦 𝘮𝘢𝘨𝘭𝘪𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘧𝘦𝘭𝘪𝘤𝘪 𝘪 𝘣𝘢𝘮𝘣𝘪𝘯𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘯𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘢 𝘓𝘢 𝘚𝘱𝘦𝘻𝘪𝘢.

𝘐 𝘣𝘢𝘮𝘣𝘪𝘯𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘯𝘰𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘮𝘦𝘳𝘪𝘵𝘦𝘷𝘰𝘭𝘪 𝘥𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘭𝘢… 𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘰 𝘴𝘪 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘥𝘦𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘵𝘢 𝘪𝘯𝘥𝘦𝘨𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘭’𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘢 𝘥𝘪 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰”.

